رئيس الوزراء الهندي أعلن مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا

أعلن رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ في تصريح، "أنّني سررت بتلقي اتصال من رئيس الوزراء الكندي ​مارك كارني​. هنأته بفوزه الانتخابي الأخير، وشكرته على دعوته لحضور ​قمة مجموعة السبع​ في كاناناسكيس هذا الشهر"، مشيرًا إلى "أنّني أتطلع إلى اجتماعنا".

ورغم أن الهند ليست عضوا في مجموعة السبع، إلّا أن مودي يشارك بانتظام في قممها منذ عام 2019، عندما دعته فرنسا إلى بياريتز.