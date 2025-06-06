"لوفتهانزا" تعتزم معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران الحالي

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا- Lufthansa"، أكبر ناقل جوّي في أوروبا، أنّها تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران الحالي، بعد تعليقها مطلع أيّار الماضي، مع تصاعد حدّة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضحت في بيان مقتضب، أنّ "هذا القرار يستند إلى تحليل معمّق للأمن، واتُخذ بالتّنسيق مع السّلطات المختصّة، وهو يشمل الرّحلات الّتي تسيّرها شركات "لوفتهانزا"، "أوستريان"، "سويس"، "براسلز إيرلاينز"، "يوروينغز"، "إيتا" و"لوفتهانزا كارغو"، مشيرةً إلى أنّ "لأسباب عملاتيّة، ستستأنف الشّركات الجوّيّة المختلفة رحلاتها تدريجيًّا".
وعلى غرار شركات جوّيّة أخرى، كانت "لوفتهانزا" قد عدّلت مرارًا برنامج رحلاتها منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
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