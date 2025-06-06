التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في دارته في بكفيا، السفير الأميركي السابق دايفيد هيل، مسؤول ملف لبنان في معهد الشرق الأوسط، حيث جرى بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.
وتناول البحث "التحديات التي تواجه لبنان، وسبل الخروج من المرحلة السابقة نحو النهوض والازدهار بالتعاون مع شركائه وأصدقائه في المنطقة والعالم". كما تم التطرق إلى "اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة الالتزام بمقتضياته، وتسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الجيش اللبناني بما يضمن استعادة الدولة لسيادتها الكاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل استقبل هيل وتطرقا إلى تسليم سلاح "حزب الله" وحصره بيد الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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