ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان العلاقات التاريخية وآفاق التعاون الثنائي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر منى اليوم، دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف.

وجرى خلال الاستقبال تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى، إضافة إلى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشئون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار ومعالي رئيس أركان الجيش المشير حافظ سيد عاصم ومعالي وزير الداخلية محسن رضا نقوي ومعالي وزير الإعلام عطالله طارر والسفير لدى المملكة أحمد فاروق والسكرتير الأول لرئيس أركان الجيش اللواء محمد جواد طارق والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء تجديد ممتاز ورئيس المراسم لرئيس الوزراء تيبو سلطان.