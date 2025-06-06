أعلنت دائرة الاتصال التّابعة للرّئاسة التّركيّة، أنّ "الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ناقشا خلاله العلاقات الثّنائيّة بين تركيا والسعودية، وقضايا إقليميّة ودوليّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "خلال الاتصال، أكّد أردوغان أنّ تركيا تواصل دعمها لفلسطين على جميع المستويات، وأعرب عن ترحيبه بقرار الدّول الغربيّة رفع العقوبات عن سوريا"، لافتةً إلى أنّ "أردوغان هنّأ ولي العهد السعّودي على التّنظيم النّاجح لموسم الحج، كما هنّأه بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان بحث مع بن سلمان بالعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية: تركيا تواصل دعمها لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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