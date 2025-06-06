"الجزيرة" عن إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 2 في كمين بخان يونس

نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، إشارتها إلى "مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم ب​خان يونس​ جنوبي قطاع ​غزة​"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن "قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس".

وقالت مصادر إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض.

وكانت كتائب ​القسام​ -الجناح العسكري لحركة حماس- أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح.