مادورو دعا ترامب إلى عدم الانصات "للأكاذيب" حول فنزويلا

دعا الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى عدم السماح لأحد بأن "يسمم" أفكاره بالأكاذيب حول ​فنزويلا​.

وقال مادورو على التلفزيون الرسمي بعد أن منع ترامب معظم الفنزويليين من السفر إلى الولايات المتحدة في إطار حظر كلي أو جزئي على وافدين من 19 دولة، إنه يتوجه مباشرة إلى ترامب لأنه يعتقد أن مستشاريه "خدعوه" بشأن فنزويلا.

واستند قرار ترامب إلى ضرورة حماية الولايات التحدة من "الإرهابيين الأجانب" أضافة إلى أمور أخرى تشكل تهديدا "للأمن القومي".

وردت فنزويلا بالقول إن الولايات المتحدة بحد ذاتها تشكل وجهة خطرة.