شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: أهل غزة يبحثوا عن الحياة وسط المجاعة بدلا من قضاء العيد والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذى يستعد العالم بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالولائم تعتمد العائلات في غزة على المساعدات الإنسانية الهزيلة مع صعوبة وصولها بسبب تحكم وسيطرة الاحتلال، موضحة أن الوضع أصبح في منتهى الخطورة فالأمر تخطى الشعور بفرحة العيد فلم يبحث الأهالى عن الفرحة بل يبحثوا عن الحياة وسط المجاعة والقصف فحتى المياه الصالحة للشرب تعانى من الشح مما يتسبب في استحالة تحضير وجبات خاصة أو حتى الحفاظ على النظافة الشخصية، بالإضافة إلى انعدام الوقود للطهى.

وطالبت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” بوقف فوري ودائم للعدوان، وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات هائلة ودون عوائق، والبدء الفوري في إعادة الإعمار، وطالبت أيضا بضرورة مضاعفة جهود الإغاثة الطارئة، خاصة الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل القطاع.

وأشارت إلى أن الأعياد في غزة تحت العدوان ليست مجرد مناسبات حزينة، بل هي شهادة حية على جريمة إنسانية مستمرة ترتكب في القرن الحادي والعشرين أمام مرأى ومسمع العالم. إن تحول الفرح إلى جوع، والاجتماع إلى تشتت، والعبادة إلى تحدٍ وسط الركام، والزينة إلى دموع على فقد الأحبة – كل هذا يضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.