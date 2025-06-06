الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات هدم لعشرات المنازل في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الرابع على التوالي.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا بينهم أشقاء ونساء خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس وقلقيلية، تخللها مواجهات وإطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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