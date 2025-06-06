الرئيس الروسي يهنئ مسلمي بلاده بعيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى.

وجاء في برقية تهنئة الرئيس بوتين للمسلمين، نُشرت على موقع الكرملين “هذا العيد، الذي يأتي مع الحج إلى بيت الله الحرام، يُسهم في توحيد الناس، ويمنح المؤمنين الفرحة، ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى بالأعمال الصالحة، وحسن المعاملة، وقيم الخير والرحمة”.

وأعرب الرئيس الروسي عن سعادته بمشاركة المنظمات الإسلامية بشكل فعال وبنّاء في حياة البلاد، مُوليةً اهتمامًا كبيرًا لتربية جيل الشباب، وتعزيز القيم الأسرية، وتنفيذ مبادراتٍ واسعة النطاق في مجالات الثقافة، والتعليم، والتنوير، والأعمال الخيرية.

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