إيران تطلب مكونات صواريخ باليستية من الصين وتسلّح ميليشيات في العراق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: كشفت مصادر مطلعة، أن إيران طلبت من الصين مواد لمئات الصواريخ الباليستية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقالت المصادر إن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى ميليشيات في العراق يمكنها استهداف إسرائيل.

كما بين مصدر مطلع أن صفقة مكونات الصواريخ الباليستية الصينية وقعت قبل اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات مع إيران.

وقال إن الشحنات قد تكفي إيران لإنتاج 800 صاروخ باليستي، مشيرة إلى أن إيران قد ترسل بعض الصواريخ الباليستية الصينية إلى مجموعات من بينها الحوثيون.

من جانبه، قال مسؤول أميركي لـ"وول ستريت جورنال"، إن كيانات صينية قدمت الدعم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، مضيفاً "أن كيانات صينية قدمت الدعم للحوثيين لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "لم نكن على علم بصفقة نقل مكونات الصواريخ الباليستية لإيران".

وفي مايو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص وشركات، من بينها مؤسسات مقرها الصين وهونغ كونغ، بدعوى دعمها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بحسب إعلان من وزارة الخزانة الأميركية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، إن "إيران لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصين" لدعم أنشطتها التي تصفها واشنطن بـ"الخبيثة" في الشرق الأوسط.

والعقوبات هذه تأتي غداة إعلان واشنطن حزمة قيود على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، في إطار استمرار حملة "الضغوط القصوى" التي تقودها إدارة ترامب بالتوازي مع محادثاتها النووية مع طهران.

