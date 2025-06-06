شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: شائعات الإرهابية تستهدف نشر الفوضى وعرقلة جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت إطلاق الشائعات في أوقات الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة أو أوقات إعلان عن إنجازات عديدة في محاولة لنشر الفوضى والأكاذيب عبر كافة وسائلها سواء الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة والتوتر ونشر الفوضى وعرقلة أية جهود أو محاولات من الدولة المصرية نحو الاستقرار وحماية الأمن القومي والبناء والتنمية.

وأوضح الرشيدي ، أن لجان الإخوان لن يكفوا عن نشاطهم الشيطاني، ولن يتركوا أزمة أو حدث إقليمي أو محلي دون محاولة لنشر أكاذيبهم وإدعاءاتهم المضللة وخلق روايات مفبركة لمحاولة بث سمومهم من أجل تفكيك وحدة الوطن وإرباك المشهد الداخلي وتهيئة بيئة مضطربة تخدم أجندات مشبوهة مدعومة من جهات خارجية.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المحاولات تبوء جميعها بالفشل لعدة أسباب، أولها فطنة ووعي الشعب المصري لأساليب الجماعة الإرهابية وأهدافهم المغرضة وقدرتهم على التمييز والفرز بين الحقيقة والضلال والغرض من هذه المحاولات وهي الصخرة التي تتحطم عليها أغراض الجماعة الخبيثة، إضافة إلى قدرة مؤسسات الدولة على التصدي لهذه الشائعات ومواجهتها بالشفافية والوضوح، وتمسك الشعب المصري بوحدته واصطفافه الوطني خلف قيادته ومؤسسات الدولة وتلاحمه في مواجهة أية تحديات أو أزمات حفاظا على أمن واستقرار ووحدة الوطن، ومضيا نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة.



واختتم النائب حديثة مؤكدا أن جماعة الإخوان تهدف لضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن والنيل من مؤسسات الدولة وإضعاف قوتها وتنفيذ مخططاتها الخبيثة بإسقاط مصر في نفق مظلم ومستنقع الفوضى الذي سقطت فيه دول مجاورة لصالح أجندات خارجية، مؤكدا أنها لن ولم تفلح بفضل وجود القيادة السياسية الحكيمة ووعى الشعب المصري العظيم.