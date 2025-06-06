تدابير سير في منطقة الأوزاعي بسبب أعمال تزفيت اعتبارًا من يوم غد ولمدّة 3 أيام

أعلنت مديرية ​قوى الأمن الداخلي​، عن تدابير سير في منطقة الأوزاعي بسبب أعمال تزفيت اعتبارًا من يوم غد 7-6-2025 ولمدّة 3 أيام.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان أنّ "اعتبارًا من الساعة 6,00 ولغاية الساعة 18,00 من تواريخ 7و8و9-6-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطرق الفرعية التالية:

- في محلة الأوزاعي / مستديرة السمكة – طلعة ملعب العهد، صعودًا باتجاه المطار

- الطريق الفرعي المتجه من أوتوستراد المطار باتجاه المطار (المسلك الغربي).

ستؤدي هذه الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات وفقًا لما يلي:

- تحويل السير القادم من خلدة باتجاه الأوزاعي (الطريق البحرية) نحو المطار إلى محلة الأوزاعي.

- قطع التحويلة من أوتوستراد المطار للسير القادم من بيروت باتجاه المطار، وتحويله الى طريق المطار القديم.

مع الإشارة الى أن الطريق الوحيد المتاح لقاصدي المطار، هو:

- طريق المطار القديم أو التحويلة من الأوتوستراد المتجه الى مفرق برج البراجنة – المطار.

كذلك تجدر الملاحظة إلى أن جميع الطرقات المتجهة من المطار باتجاه مختلف المناطق ستبقى سالكة أمام حركة السير.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.