عبدالله من مكة المكرمة: الحجاج اللبنانيون بخير وندعو لوقف التعديات على لبنان

طمأن نائب رئيس بعثة الحج ال​لبنان​ية الشيخ ​حسن عبد الله​، من ​مكة المكرمة​، أهالي الحجاج اللبنانيين بأنهم "جميعًا بخير، ويؤدون مناسكهم بكل يسر وسلام في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والسكينة، بفضل التنظيم الدقيق والتنسيق المتواصل بين البعثة اللبنانية والجهات السعودية المعنية".

وقال ذلك خلال تفقده الحجاج اللبنانيين في مقار إقامتهم، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، حيث اطّلع على أوضاعهم الصحية واللوجستية.

وتوجه في تصريح صبيحة عيد الأضحى، بالدعاء أن "يُعيد الله هذا العيد على لبنان بالطمأنينة والسلام"، مشددًا على ضرورة أن "تتوقف التعديات التي تطال أمن لبنان وسيادته، وأن يُرفع عن شعبه الحصار السياسي والاقتصادي والاعتداءات المتكررة التي تتزامن مع كل محطة دينية ووطنية".

وقال: "يأتي عيد الأضحى هذا العام ولبنان لا يزال يرزح تحت وطأة الاعتداءات والانتهاكات، وقلق أبنائه على أمنهم ولقمة عيشهم، ما يحتم على الجميع الوقوف صفًا واحدًا لحماية الوطن وصون كرامته وموقعه العربي".

وختم مهنئًا اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، بحلول عيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وعلى لبنان وقد استعاد أمنه واستقراره ووحدته.