الجيش: ردمنا خندقًا حفره العدو الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل- مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي، أنّه "عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- ​اليونيفيل​ على ردم خندق بطول حوالي 200 متر، كان العدو الإسرائيلي قد حفره في خراج بلدة ​ميس الجبل​- ​مرجعيون​ ليل 4-5/ 6/ 2025".

وقال "تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل، وتعمل على إزالة خروقات العدو الإسرائيلي".