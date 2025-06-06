الجيش: ردمنا خندقًا حفره العدو الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل- مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي، أنّه "عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل على ردم خندق بطول حوالي 200 متر، كان العدو الإسرائيلي قد حفره في خراج بلدة ميس الجبل- مرجعيون ليل 4-5/ 6/ 2025".
وقال "تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل، وتعمل على إزالة خروقات العدو الإسرائيلي".
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