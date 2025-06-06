تحليق لمسيّرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

حلّقت ​مسيّرة إسرائيلية​ فوق ​الضاحية الجنوبية لبيروت​.

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي استهدف مبان سكنية في ​​الضاحية الجنوبية لبيروت​​ عبر أكثر من 20 غارة نفذتها طائرات حربية ومسيّرة ليل أمس الخميس.

وكانت قد نددت الدولة والقوى السياسية في لبنان بالتصعيد الإسرائيلي عبر شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعرب رئيس الجمهورية ​​​جوزاف عون​​​ عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​"، وقال "هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها. وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".