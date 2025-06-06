حيدر سلّم مدير عام منظمة العمل الدولية تقريرًا حول انتهاكات إسرائيل بحق العمال والمدنيين في لبنان

سلّم وزير العمل ​محمد حيدر​، مدير عام ​منظمة العمل الدولية​ جيلبرت هونغبو، تقريرًا شاملاً ومفصلاً يوثّق الواقع المأساوي والمتفاقم الناتج عن الممارسات والانتهاكات ال​إسرائيل​ية المتواصلة بحق العمال والمدنيين الآمنين في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

ودعا الوزير حيدر خلال لقائه هونغبو على هامش مشاركته في مؤتمر العمل الدولي في ​جنيف​، إلى "ضرورة تفعيل الضغط الدولي على إسرائيل، من خلال المنظمات الأممية والحقوقية، لحملها على الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ووقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين".

وأكد التزام لبنان التام بهذا القرار، داعيًا إلى تحميل إسرائيل مسؤولية خروقاته المستمرة.

وتركز الحديث خلال اللقاء على ضرورة دعم لبنان لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.

كما طلب وزير العمل دعم المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما فيما خص نظام الحماية الاجتماعية والمساعدة على وضع الدراسات الاكتوارية حول تأمين الملاءة المالية للصندوق، ومساعدة وزارة العمل فيما خص تأمين الحوكمة الرقمية للمساهمة في تحديث عملها واعتماد الشفافية المطلقة في انجاز المعاملات اليومية.

كما طلب وزير العمل من مدير عام المنظمة إيفاد فريق عمل الى لبنان لدراسة واقع العمال الأجانب وسوق العمل وقد أعطى المدير العام فورا توجيهاته للمعنيين بضرورة القيام بهذه الخطوة بالتنسيق من المديرة الاقليمية ربا جرادات.

وكان الوزير حيدر قد التقى وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة في البحرين يوسف بن عبد الحسين خلف وتناول البحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما التقى وزيرة العمل الفلسطينية ايناس دحادحة العطاري وكان ملف العمال الفلسطينين في لبنان محور البحث.