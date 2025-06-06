الصحة: 3 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة عين قانا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ​عين قانا​ قضاء ​النبطية​ أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح" يوم أمس.

وجاء ذلك خلال سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس على بلدة عين قانا بعد تهديداتها أطلقها تجاه البلدة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان.