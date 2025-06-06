ستريدا جعجع دعت مخاتير جبة بشري إلى التقيد بالتعليمات الرسمية المتعلقة بالنازحين السوريين

شددت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائبة ستريدا جعجع، خلال اجتماعها مع مخاتير جبة بشري في ​معراب​، على "الدور المحوري الذي يضطلع به المختار في متابعة شؤون الناس وقضاياهم، سواء على الصعيد الفردي أو على مستوى مجتمع دائرتهم الانتخابية ككل، متبرة ان "المختار هو أكثر من مجرد ختم وأحوال شخصية، بل هو ركن أساسي من أركان الإدارة المحلية، وصلة وصل مباشرة بين المواطنين والإدارات الرسمية".

ورأت أن "أداء المختار ينعكس مباشرة على صورة الدولة وعلى مستوى الثقة التي يبنيها الناس مع مؤسساتها". وقالت "المختار الذي يعمل بعدل ووفق القانون يعطي انطباعًا بأن دولتنا دولة عادلة يحكمها القانون".

ودعت جعجع إلى "التقيد الكامل بالتعليمات الرسمية المتعلقة بالنازحين السوريين، وعدم إعطاء أي إفادة سكن أو تعريف لأي منهم إلا بعد الرجوع إلى الإدارات المختصة والمعنية بالملف، معتبرة أن "هذا الإجراء مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق كل مختار في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".