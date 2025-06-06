"الأسقف الميداني" في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فنلندا زار راعي أبرشية صور للكاثوليك

استقبل راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، في دار المطرانية في صور، "الأسقف الميداني" في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فنلندا بيكا أسيكاينن، الذي يقوم بزيارة رعوية إلى جنود الوحدة الفنلندية في "اليونيفيل".
وتخلّل اللقاء الأوضاع في لبنان لاسيما في الجنوب، وكان توافقٌ على أهمية الدور المعنوي الذي تؤدّيه الكنائس في مرافقة الشعوب والتخفيف من آلامهم، وبناء جسور الرجاء والاحترام المتبادل. كما شدّد الجانبان على القيمة الروحية والدينية للتعاون بين الكنائس في زمن القلق، وعلى مسؤولية كل من يحمل سلطة روحية بأن يكون شاهداً للسلام ورسولًا للمصالحة.
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