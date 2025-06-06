دلي في خطبة عيد الأضحى من شبعا: لنتذكر إخواننا المسلمين الذين يعانون من الحروب والفتن والمحن

أحيت منطقة ​حاصبيا​ ​عيد الأضحى​ المبارك وأقيمت صلاة العيد في المساجد ودور العبادة وأجمعت الكلمات على توجيه التحية إلى الجنوب وأهله في البلدات الحدودية وإلى "كل الناس المتمسكين بأرضهم و بيوتهم"، وفق ما نقلت مراسل "النشرة" في حاصبيا.

وفي بلدة شبعا، أم مفتي ​مرجعيون​ وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي صلاة العيد في مسجد الفاروق في شبعا، حيث قال إنّ "دعونا نتذكر في هذا اليوم المبارك إخواننا المسلمين في كل مكان، الذين يعانون من الحروب والفتن والمحن. فلنرفع أيدينا بالدعاء لهم، سائلين الله أن يرفع عنهم البلاء، وأن يجمع شمل الأمة الإسلامية على الخير والتقوى".

وأضاف "علينا ان نبتعد عن المشاحنات والمخاصمات من اجل دنيا فانية وان ما يحصل في وقتنا وايامنا بين شباب واهل بلدتنا لهو شيء معيب، ولم ينظروا أولئك الى ما يحصل لنا من عدو غاشم يعتدي كل يوم علينا ونحن نعتدي بعضنا على بعض واذا بقي الحال على ما هو عليه سنصل الى مالا تحمد عقباه، فعلينا ان نتدارك الفتنة

قبل ان تقع".

ولفت دلي إلى "أننا سنطلب من قيادة جيشنا الوطن واجهزتنا الامنية وضع يدها على حفظ الامن والاستقرار واتخاذا الاجراءات المرعية بحق كل من يخرق السلم الاهلي".

وذكر أنّ "العالم الذي يدعي الحضارة والديمقرطية والتقدم ومخترع جمعيات حقوق الانسان فقد عميت

ابصارهم واعينهم مما يحصل للشعب الفلسطيني من مجازر ترتكب من عدو صهيوني عنصري فاقد للانسانية،

ولكل انواع القيم والاخلاق".