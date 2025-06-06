أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنّه "بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُتهم بلادي بعدم الامتثال"، موضحًا أنّ "اتهام طهران زورًا بانتهاك اتفاقية الضمانات عبر تقارير مسيّسة يهدف إلى افتعال أزمة".
ولفت إلى أنّه "بدلا من التعامل بحسن نية تختار الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتخاذ إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الذرية"، مشددًا على "أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي آخر وطهران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها".
ويأتي ذلك غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الترويكا الأوروبية سوف تطرح قرارا ضد إيران في اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وإيران سترد بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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