العدل الأميركية: هيئة محلفين فيدرالية اتهمت باكستانيا بتهريب أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​، أن "هيئة محلفين فيدرالية اتهمت باكستانيا بتهريب أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين (​حركة أنصار الله​ في ​اليمن​)".

وكان محمد بهلوان (49 عاما) من بين أربعة رجال ألقت الولايات المتحدة القبض عليهم في عملية نفّذتها البحرية الأميركية في كانون الثاني 2024 لمصادرة مركب قبالة الصومال وأدت إلى مقتل اثنين من عناصرها.

ودانت هيئة محلفين فدرالية في فيرجينيا بهلوان بتهمة التآمر لتقديم المساعدة في برنامج إيران لأسلحة الدمار الشامل والتآمر لنقل متفجرات إضافة إلى تهم أخرى.

وسيصدر حكم بحقه في 22 أيلول علما بأنه يواجه احتمال سجنه لمدة أقصاها 20 عاما عن كل من التهم الأكثر خطورة.

وبحسب وثائق المحكمة، عمل بهلوان مع شقيقين إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وكان قبطان المركب الذي صعد على متنه عناصر القوات الخاصة الأميركية، بحسب وثائق.