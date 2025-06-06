رجّي استنكر في اتصالات مع الدول المعنيّة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: لضرورة تطبيق القرار 1701

كثّف وزير الخارجية ​يوسف رجّي​ منذ ليل أمس اتصالاته بالدول المعنية، مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدًا التذكير بضرورة تطبيق القرار 1701 واحترام إسرائيل لاتفاق وقف النار، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.

وعايد رجّي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، لمناسبة حلول عيد الاضحى، وقال: مع حلول الأضحى المبارك، أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وأتمنى ان يكون ما يرمز اليه العيد من تضحية وفداء حافزا دائما كي نضحي في سبيل لبنان، على رغم الآلام والمعاناة، راجيا أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود الحكمة والإيمان بالدولة، لحماية الوطن من العواصف".