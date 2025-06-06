شخصيات سياسية ودينية هنأت بعيد الأضحى

هنأت شخصيات سياسية ودينية عدّة بمناسبة حلول ​عيد الأضحى​ المبارك، مشددة على أهمية معاني هذا العيد في ظل الظروف التي يعيشها ​لبنان​.

وذكر الرئيس السابق العماد ميشال عون في مناسبة عيد الأضحى أنّ "عيد الأضحى يطل هذا العام ولبنان لا يزال في خضمّ المعاناة وتحت وطأة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية. واللبنانيون، وعلى الرغم من عظمة تضحياتهم، هم في حالة ضيق وقلق على المصير والمستقبل".

وأضاف "لكن مع عيد التضحية والصبر والإيمان، نؤمن أن الارادة الوطنية الجامعة ستبقى أقوى من كل المحن، والتضحيات لا بد ان تثمر استقراراً وسلاماً دائماً لوطننا. أضحى مبارك، ونسأل الله أن يحمي لبنان واللبنانيين".

وتقدم راعي ابرشية زحلة و​بعلبك​ وتوابعهما للروم الارثوذكس ​المتروبوليت انطونيوس الصوري بالتهنئة بمناسبة العيد، وقال إنّ "هذا العيد يجسد معاني التضحية والإخلاص ويحثّنا على تجديد العزيمة والإيمان بقيم المحبة والتآخي التي تُعد العمود الفقري للأمن والاستقرار".

وأشار إلى أنّ "في هذه المناسبة المهمة على صعيد الوطن والعالم، نرفع الدعاء إلى الرّبّ أن ينعم على وطننا الحبيب لبنان بفيضٍ من السلام والاستقرار، ومزيد من التفاهم والتعاضد لأجل حلّ أزمات هذا البلد ووضعه على سكّة بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن يهدي الله الجميع، لا سيّما حكّام وطننا والمسؤولين فيه،إلى التضحية بكلّ المصالح الخاصة لأجل مصلحة الوطن والشعب، وأن يمكّنهم من تحقيق الإصلاحات الجذرية الشاملة وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافّة وإنصاف الشعب في معيشته وفي حقوقه، وبأن يُسعوا جاهدين إلى تعزيز أواصر التكافل الاجتماعي وإرساء أسس التنمية الراسخة، متممّين بذلك مسيرة الإصلاح والتحول الوطني، محققين للطموحات المشروعّة المأمولة للمواطنين، حتى يسلك وطننا الحبيب دروب الأمان والرخاء ويحلّ السلام في العالم".

من جانبه، قال النائب جورج بوشكيان إنّ "لمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدّم منكم بأحرّ التهاني وأطيب الأماني، راجياً الله أن يعيده على لبنان واللبنانيين بالخير والبركة، وأن يحمل معه السلام في قلوبنا ووطننا...عسى ان يُفرّج عن بلدنا ما يعانيه، وأن يُثبّت أبناءه في وحدتهم وإرادتهم الصادقة لبناء مستقبل أفضل...كل عام وأنتم بألف خير".