ألفرد رياشي: الغارات الإسرائيلية على الضاحية حملت رسالة للحكومة لمماطلتها بموضوع السلاح

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ومنسق منصة المحافظون الجدد- لبنان الفرد رياشي، إلى أنّ "هناك 3 رسائل إسرائيلية حملتها صواريخ الدرون للضاحية الجنوبية".
ولفت إلى أنّ الرسالة الأولى هي "رسالة مزدوجة للحكومة اللبنانية لمماطلتها بموضوع السلاح، وللعهد، خاصة من بعد تزامنها مع حملة اعلامية على رئيس الجمهورية جوزاف عون بسبب بعض التعيينات لمقربين من الثنائي".
وقال إنّ الرسالة الثانية هي "لحزب الله، للقول، توقفوا وسلّموا السلاح "والا عائدون"، أما الثالثة فهي "لإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، للقول أن لا توافق جانبي مع إيران ونحن أي الإسرائيلي هنا".
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