إبراهيم: لتعزيز روح الأخوّة بين أبناء الوطن الواحد

وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​إبراهيم مخايل إبراهيم​ تهنئة إلى اللبنانيين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص بمناسبة حلول ​عيد الأضحى​ المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير والسلام والمحبة.

وقال إن "عيد الأضحى يحمل في طياته معاني عظيمة من الإيمان والتضحية والرحمة، وهي قيم مشتركة تجمع بين جميع الديانات وتؤكد على وحدة المصير الإنساني. وإننا، إذ نشارك إخوتنا المسلمين فرحتهم، نرفع الصلوات من أجل أن يعمّ السلام في قلوب البشر، وأن تتعزز قيم العيش المشترك في مجتمعاتنا".

وأضاف إبراهيم "نتطلع إلى أن يستلهم الجميع من معاني العيد روح العطاء ونكران الذات، وأن يضحّي كل منا بجزء من مصلحته الخاصة من أجل المصلحة العامة، ومن أجل بناء وطن قوي يجمع أبناءه على المحبة والتسامح والعدالة".

وأكد المطران إبراهيم على "أهمية تعزيز روح الأخوّة بين أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين"، مشددًا على أن "الأعياد الدينية هي مناسبات للتلاقي وتغليب المحبة على كل أشكال الانقسام".