الطقس غدا قليل الغيوم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة ​الأرصاد الجوية في لبنان​، إلى أنّ "لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بكتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في الداخل وجنوب البلاد بشكل خاص".

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة".

وتوقعت الدائرة بأن يكون طقس اليوم الجمعة "مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية بشكل محدود ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية".

أما طقس السبت فقليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وبالنسبة لطقس الأحد، فتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

أما طقس الإثنين فقليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.