فضل الله: العدو يريد الاطباق على لبنان وندعو لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات

ألقى السيد ​علي فضل الله​، خطبة صلاة ​عيد الأضحى​ من مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، حيش شدد على أنّه "يطلّ علينا عيد الأضحى في مرحلة هي من أصعب المراحل الّتي مرّت وتمر على هذا البلد، حيث يستمرّ العدو ورغم قرار وقف اطلاق النّار الّذي جرى وبرعاية من الدّول الضّامنة والّتي أخذت على عاتقها الزام العدو بهذا القرار باستهدافاته".

وأشار إلى أنّه كان آخر الاستهدافات الإسرائيلية "ما شهدناه بالأمس في الضاحية الجنوبية والذي تبعه بغارة على بلدة عين قانا الجنوبية، إضافة إلى سيل التهديدات التي طاولت العديد من المواطنين وفي مختلف المناطق والتي جاءت بحجج واهية، وأثبتت كذب ادعاءات العدو وعدم صحتها وخصوصا منعه للجيش ال​لبنان​ي من الدخول إلى الأماكن التي أراد استهدافها والكشف عليها، وهو يسعى إلى الضغط على هذا البلد حتى يستسلم للأهداف التي يريد تحقيقها في لبنان والتي تمس أمنه وسيادته ويبدي انزعاجه من حالة الاستقرار التي بات يعيشها هذا الوطن والتي ترجمت بالأعداد الكبيرة للوافدين إليه وفي أجواء الحوار والتلاقي التي شهدناها بين أركان الدولة والمقاومة والأجواء الإيجابية التي بدأت تظهر والتي ستسهم في حل الكثير من المسائل الخلافية بدلا من التصادم الذي كان يريده العدو ويسعى إليه".

ونوه بـ"الموقف الرسمي الموحّد ضد العدوان الذي سيفشل اهداف العدو ويربك مشروعه ويمنعه من تحقيق ما يريد".

وأضاف فضل الله "إننا أمام ما يجري نعيد التأكيد على اللبنانيين إلى التحلي بالصبر والثبات والصمود والتوحد في مواجهة هذا العدو الذي لا يستهدف طائفة أو مذهب أو موقع سياسي بقدر ما يريد الاطباق على هذا البلد والتحكم بقراراته وان يكون له اليد الطولى فيه"، داعيًا إلى "العمل الجاد لبناء دولة قوية تملك قرارها وخياراتها وقادرة على مواجهة كل هذه التحديات والضغوط".

ولفت إلى أنّه "من المؤسف أن نجد أن هناك من يسعى لإضعاف مواقع القوة فيه ومن يصرّ على نقل المعركة مع العدو لتكون في الدّاخل والّذي نراه في التّراشق الدّاخليّ، الّذي يمسّ باستقراره ووحدته ومنعته ممّا لا يزيد البلد إلّا ضعفًا ويجعله في مهبّ رياح من لا يريد خيرًا لهذا البلد".

وقال فضل الله "لا بدّ هنا من أن ندعو الحكومة إلى ضرورة بالاهتمام القضايا الاجتماعيّة والمعيشيّة والاقتصاديّة الّتي بات ينوء الشّعب تحت أثقالها بل نجد من يعمل على زيادتها من خلال فرض ضرائب جديدة تفاقم من معاناته فيما يبقى الإعمار لما تهدّم حيث تعاني آلاف العائلات اللبنانيّة من التّهجير رهينة الشّروط الّتي تمسّ بأمن هذا البلد وإن كنّا بدأنا نلمس بعض الخطوات على هذا الصّعيد والّتي نأمل أن نرى نتائجها قريبًا وتكون قادرة على تجاوز الضّغوط الّتي لا تزال تقف أمامه".