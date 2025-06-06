إمام في خطبة عيد الأضحى: ما يقوم به العدو يزيدنا ثباتًا على الحق رفضًا للظلم

أم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام المصلين في المسجد المنصوري الكبير، حيث أشار في مستهل خطبة ​عيد الأضحى​ إلى العدوان الاسرائيلي أمس على الجنوب وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال: "لقد أبى العدو الغاشم إلا ان يغمس عيدنا بالدم وان يذكرنا بانه موجود وبانه الذي سرق البلاد والذي اعتدى على المقدسات والذي يزهق الارواح ويميت الابرياء ويدمر كل شيء، أبى إلا ان يذكرنا بانه عدو الإنسانية وعدو السلام، ولكن كل ذلك لا يزيدنا الا اصرارا وثباتا وتمسكا بالحق والتفافا حول القضية".

ولفت إلى أنّ "ما يقوم به العدو يزيدنا تقوى بالله ويزيدنا ثباتا على الحق رفضا للظلم والقهر ووقوفا مع المظلومين وبنفس القوة التي نرفض بها عدوان العدو بنفس القوة نقول لمن بايديهم السلاح ولمن يعنيهم الامر في الداخل اللبناني ان نسارع لايجاد حل لهذا السلاح بحيث يكون في خدمة الوطن والمواطن والمؤسسات الشرعية ليكون في نصابه الصحيح".

وأضاف "تعالوا لنبني معا دولة خالية من الفساد، تعالوا لنكون معا في خندق واحد لنعيش في وطن مزدهر ومتطور ومستقر، لأن ذلك انفع للمقاومة وانفع للسلام وللبنان قوي وللبنان متماسك ولبنان مرتاح قوي داعم للقضية والمقاومة اقوى من لبنان المفكك والمشرذم لبنان الذي يعادي بعضه بعضا. تعالوا لكي لا يكون السلاح سببا لتعالي فئة على الاخر معه في الوطن ومذهبا على بقية المذاهب وطائفة على بقية الطوائف، كي لا يكون هذا السلاح سببا لمكاسب ومميزات وامتيازات فهذا يجب ان يوجد له حل".

وأشار إمام إلى أنّه "بنفس القوه التي نرفض بها العدوان على عاصمتنا واهلنا ووطننا كل ذلك في سياق واحد والامر مستطاع اذا ما صفت النيات وحسن القصد وجرى تصويب البوصلة على ما يفيد لبنان ويحقق سيادته، بان نكون جميعا هدفنا سيادة وطننا بما يليق بابنائه الذين يختزنون الطاقات العالية والخبرات المهمة وينتشرون في الارض. من المعيب ان لا يكون وطنهم حاضنا لهم، فلنكن في وطن متماسك قوي يسوده القانون والكفاءة والاهلية ويسري ذلك على الجميع ويعيش فيه الجميع على قدم المساواة".