أديب عبد المسيح: نقول لإسرائيل مع كل ضربة نزداد صلابة وتمسكًا بوطننا

أشار النائب ​أديب عبد المسيح​، إلى "أننا نقول لإسرائيل: مع كل ضربة، نزداد صلابة وتمسكًا بوطننا الذي لا يعرف الاستسلام ولا الركوع".

ولفت إلى أنّ "محاولاتكم الجبانة لضرب الاقتصاد وتخويف الناس مع كل بداية موسم سياحي، لن تنال من عزيمتنا. سيبقى ​لبنان​ صامداً، شامخاً، ومنارة لا تنطفئ".

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي استهدف مبان سكنية في ​​الضاحية الجنوبية لبيروت​​ عبر أكثر من 20 غارة نفذتها طائرات حربية ومسيّرة.

وكانت قد نددت الدولة والقوى السياسية في لبنان بالتصعيد الإسرائيلي عبر شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعرب رئيس الجمهورية ​​​جوزاف عون​​​ عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​"، وقال "هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها. وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".