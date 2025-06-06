زيلينسكي دعا حلفاءه للرد "بشكل حاسم" على هجمات روسيّة واسعة بالمسيّرات والصواريخ ضد أوكرانيا

أشار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى أنّ "​روسيا​ أطلقت أكثر من 400 مسيّرة و40 صاروخًا على ​أوكرانيا​ خلال الليل".

ودعا زيلينسكي حلفاءه إلى الرد "بشكل حاسم" على الهجمات الروسية الأخيرة.

وكان قد سقط أربعة قتلى في كييف في ضربات روسية شنت بمسيّرات ليل الخميس الجمعة على ما أفادت السلطات الأوكراني، فيما أشارت سلطات مناطق عدة أخرى إلى حصول قصف على نطاق واسع.

في هذا السياق، أفادت وسائل إعلام روسية، عن "هجوم روسي واسع على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات". وذكرت أن "الهجوم استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في كييف و9 مقاطعات أوكرانية أخرى".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "أننا دمرنا 174 مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية واعترضنا 3 صواريخ فوق مياه البحر الأسود"، وذلك مع استمرار ​الحرب في أوكرانيا​ وتقدم الجيش الروسي في الميدان.