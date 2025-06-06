خارجية إيران: العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت عدوان صريح على سيادة لبنان

أشار الناطق باسم وزارة ​الخارجية الإيرانية​ إسماعيل بقائي، إلى أنّ ​العدوان الإسرائيلي​ على الضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى "عدوان صريح على وحدة أراضي ​لبنان​ وسيادته".

ولفت إلى أنّه "من دون الضوء الأخضر ودعم الولايات المتحدة لا يمكن للكيان الصهيوني أن يستمر في انتهاك القانون الدولي بهذه الطريقة المتهورة"، وقال "يتحمل ضامنو وقف إطلاق النار المسؤولية المباشرة عن هذه الاعتداءات".

وشدد متحدث الخارجية الإيرانية على أنّه "يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية مواجهة انتهاكات السلام والأعمال العدوانية للكيان الصهيوني".

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي استهدف مبان سكنية في ​​الضاحية الجنوبية لبيروت​​ عبر أكثر من 20 غارة نفذتها طائرات حربية ومسيّرة.

وكانت قد نددت الدولة والقوى السياسية في لبنان بالتصعيد الإسرائيلي عبر شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعرب رئيس الجمهورية ​​​​جوزاف عون​​​​ عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​"، وقال "هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها. وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".