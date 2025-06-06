شكوى في فرنسا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في قضية مقتل طفلَين فرنسيَين في غزة

قدمت شكوى في ​فرنسا​ ضد مجهول تطال ​إسرائيل​ بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة قالت إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في قطاع ​غزة​ في تشرين الأول 2023، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميها أرييه أليمي.

وتتعلق هذه الشكوى المدعومة من رابطة حقوق الإنسان، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 تشرين الأول 2023. وقد يساهم حملهما الجنسية الفرنسية في إجبار القضاء الفرنسي على الفصل في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية والتي ترفضها إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في حربها على قطاع غزة وتكثيف غاراتها وارتكابها لمجازر بحق الفلسطينيين، رغم التنديد الدولي.