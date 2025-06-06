كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل

أشار وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس، إلى أنّه "لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في ​لبنان​ دون أمن لإسرائيل"، وذلك بعد عدوان إسرائيلي استهدف مبان سكنية في ​الضاحية الجنوبية لبيروت​ عبر أكثر من 20 غارة نفذتها طائرات حربية ومسيّرة.

وزعم كاتس بأنّ "على لبنان احترام الاتفاقيات وإذا لم يفعل ما هو مطلوب منه سنواصل العمل وبقوة كبيرة"، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها اليومية على لبنان واحتلالها لنقاط في الجنوب.

وقال إنّ "على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله ومنعه من إنتاج مسيّرات تهدد مواطني إسرائيل".

وكانت قد نددت الدولة والقوى السياسية في لبنان بالتصعيد الإسرائيلي عبر شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعرب رئيس الجمهورية ​​جوزاف عون​​ عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​"، وقال "هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها. وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".