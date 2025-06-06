"وول ستريت جورنال": إيران طلبت من الصين مكوّنات قد تكفي لانتاج 800 صاروخ باليستي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "​إيران​ طلبت من ​الصين​ آلاف الأطنان من مكونات ​الصواريخ الباليستية​"، في حين نقلت عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله "إننا لم نكن على علم بصفقة نقل مكونات الصواريخ الباليستية لإيران".

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "إيران نقلت صواريخ باليستية إلى جماعات مسلحة في العراق يمكنها استهداف إسرائيل"، موضحة أنّ "صفقة مكونات الصواريخ الباليستية الصينية وقعت قبل اقتراح ترمب إجراء محادثات مع إيران".

وقالت إنّ "الشحنات قد تكفي إيران لإنتاج 800 صاروخ باليستي"، وإنّ "إيران قد ترسل بعض الصواريخ الباليستية الصينية إلى مجموعات من بينها الحوثيون (حركة ​أنصار الله​ في اليمن)".

إلى ذلك، نقت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إنّ "كيانات صينية قدمت الدعم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني"، وإنّ "كيانات صينية قدمت الدعم للحوثيين لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وفي أيار الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص وشركات، من بينها مؤسسات مقرها الصين وهونغ كونغ، بدعوى دعمها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بحسب إعلان من وزارة الخزانة الأميركية.