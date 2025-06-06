الدفاع الروسية: دمرنا 174 مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية واعترضنا 3 صواريخ فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "أننا دمرنا 174 مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية واعترضنا 3 صواريخ فوق مياه البحر الأسود"، وذلك مع استمرار ​الحرب في أوكرانيا​ وتقدم الجيش الروسي في الميدان.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "​أوكرانيا​ تعرضت لهجمات صاروخية واسعة شملت المقاطعات الشرقية ولفيف غربا والعاصمة الأوكرانية ​كييف​". وأعلنت السلطات في كييف، عن "إصابة 16 شخصا في كييف نتيجة الهجمات الروسية".

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن "الهجمات الروسية طالت منشآت بنية تحتية ومبان سكنية ومدنية"، وقالت "تعرض مترو المدينة لأضرار جراء الهجمات الروسية".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام روسية، عن "هجوم روسي واسع على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات". وذكرت أن "الهجوم استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في كييف و9 مقاطعات أوكرانية أخرى".