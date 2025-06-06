قاضية أميركية علقت موقتًا حظر ترامب دخول طلاب جامعة هارفرد الأجانب إلى أميركا

أمرت القاضية الأميركية أليسون دي. بوروز بتعليق موقت وجديد لتنفيذ قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حظر منح الطلاب الأجانب في ​هارفرد​ تأشيرات للالتحاق بجامعتهم في الولايات المتحدة.

وأوقفت القاضية أليسون دي. بوروز في أمر قضائي إعلان ترامب الأخير الذي يهدف إلى منع الطلاب الأجانب الجدد في جامعة هارفارد من دخول البلاد، قائلة إن الجامعة أظهرت أنه بدون أمر تقييدي فإنها تخاطر بالتعرض "لضرر فوري لا يمكن إصلاحه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الجهات".

وأمس، وصفت جامعة ​هارفرد​ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ومنعها بموجبه من قبول طلاب أجانب جدد لمدة ستة أشهر بأنّه "إجراء انتقامي"، في خطوة جديدة من الخلاف المتصاعد بين الجانبين.

وقال متحدث باسم الجامعة "هذه خطوة غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفرد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. هارفرد ستواصل حماية طلابها الدوليين".