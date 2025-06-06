"تيسلا" خسرت أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية في بورصة وول ستريت بعد سجال حاد بين ماسك وترامب

تكبدت شركة ​تيسلا​ للسيارات الكهربائية المملوكة للملياردير الأميركي ماسك خسائر هائلة في بورصة وول ستريت الخميس على خلفية سجال بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ وتبادل الانتقادات بعد أيام من مغادرة ماسك منصبه الحكومي.

وتراجع سعر سهم الشركة الى 285,41 دولارا، بخسارة قدرها 14,04 في المئة، ما أفقد الشركة أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ويأتي السجال العلني بعد أقل من أسبوع على حفل وداعي أقامه ترامب لماسك في المكتب البيضوي مع انتهاء مدة توليه إدارة هيئة الكفاءة المكلفة خفض النفقات الفدرالية.

وكان ماسك ندد الثلاثاء بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب لإقراره في الكونغرس.

وفي أول تعليق له على المسألة، انتقد ترامب لدى استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، مالك شركتي سبايس إكس وتيسلا.

وقال للصحافيين في المكتب البيضوي "إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما اذا ستبقى كذلك. لقد فوجئت" بالانتقادات من ماسك بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأميركي.

وتابع "لقد خاب أملي كثيرا، لأن ماسك كان يعلم التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون هذا أفضل من كل الجالسين هنا... فجأة أصبحت لديه مشكلة".

ولم تمض دقائق حتى ردّ ماسك عبر منصته إكس، واصفا تصريحات ترامب حول علمه بالتفاصيل الدقيقة لمشروع القانون، بأنها "خاطئة".

وأرفق مالك منصة إكس فيديو لترامب يقول فيه إن ماسك امتعض من فقدان الدعم المخصص للسيارات الكهربائية، بعبارة "خاطئ".

وبعيد ذلك، صعّد ماسك من لهجته حيال الرئيس الأميركي، معتبرا أنه كان سيخسر انتخابات تشرين الثاني 2024 لولا دعمه.

ولاحقا أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح أنه طلب من إيلون ماسك مغادرة منصبه على رأس هيئة الكفاءة، واصفا إياه بـ"المجنون" ومحذرا من حرمانه العقود مع الهيئات الحكومية، مع احتدام الانتقادات المتبادلة بينهما.