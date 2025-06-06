هيئة الأركان الأوكرانية: نفذنا ضربة استباقية استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية هامة داخل روسيا

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، "أننا نفذنا ضربة استباقية استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية هامة داخل روسيا عشية القصف الروسي".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "أننا دمرنا 174 مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية واعترضنا 3 صواريخ فوق مياه البحر الأسود"، وذلك مع استمرار ​​الحرب في أوكرانيا​​ وتقدم الجيش الروسي في الميدان.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى أنّ "​روسيا​ أطلقت أكثر من 400 مسيّرة و40 صاروخًا على ​أوكرانيا​ خلال الليل".

ودعا زيلينسكي حلفاءه إلى الرد "بشكل حاسم" على الهجمات الروسية الأخيرة.