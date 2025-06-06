الحجاج يؤدون رمي الجمرات في وادي منى في أول أيام عيد الأضحى

بدأ ​الحج​اج في رمي الجمرات في وادي منى، تزامنًا مع أول أيام ​عيد الأضحى​ لدى المسلمين في أنحاء العالم.

ومنذ الفجر، شرع أكثر من 1,6 مليون حاج في رمي سبع حصيات على كل من الجدران الثلاثة التي ترمز إلى الشيطان في وادي منى، الواقع في مشارف مدينة مكة المكرمة.

وكان الحجاج قد أقاموا الخميس ركن الحج الأعظم في جبل عرفة في الركن وسط درجات حرارة مرتفعة دفعت السلطات السعودية إلى دعوتهم جميعا للبقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرّا.

وبعيد الغروب، توجه الحجاج إلى مشعر مزدلفة الذي يتوسط عرفات ومِنى، للاستراحة والمبيت هناك استعدادا ليوم عيد الأضحى. وبدأوا جمع بعض الحصى التي يستخدمونها في رمي جمرة العقبة.

وشهد موسم الحج هذا العام تنفيذ سلسلة من الإجراءات للحدّ من آثار الحرارة الشديدة، إلى جانب حملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين، ما انعكس في تراجع كثافة الحشود، وسط حضور أمني لافت في مكة والمشاعر المحيطة بها.