قُتل ثلاثة جنود وشرطيان في هجوم في شمال غرب بنين، وفق ما أفاد سكان محليون ومصادر عسكرية وكالة فرانس برس.
ويأتي الهجوم على مركز الشرطة في تنوغو، في حين تواجه بنين وجاراتها النيجر وبوركينا فاسو ومالي أعمال عنف تمارسها جماعات مسلحة متطرفة.
في منتصف نيسان قُتل 54 جنديا في هجوم على موقعين لقوات مناهضة للمسلحين في بارك دبليو الواقع عند الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.
وفي كانون الثاني قُتل 28 عنصرا في قوات بنين قرب حدود بلادهم مع النيجر وبوركينا فاسو.
وتبنت جماعة مرتبطة بالقاعدة الهجومين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثلاثة جنود وشرطيين في هجوم في شمال غرب بنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.