مقتل ثلاثة جنود وشرطيين في هجوم في شمال غرب بنين

قُتل ثلاثة جنود وشرطيان في هجوم في شمال غرب بنين، وفق ما أفاد سكان محليون ومصادر عسكرية وكالة فرانس برس.

ويأتي الهجوم على مركز الشرطة في تنوغو، في حين تواجه بنين وجاراتها النيجر وبوركينا فاسو ومالي أعمال عنف تمارسها جماعات مسلحة متطرفة.

في منتصف نيسان قُتل 54 جنديا في هجوم على موقعين لقوات مناهضة للمسلحين في بارك دبليو الواقع عند الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.

وفي كانون الثاني قُتل 28 عنصرا في قوات بنين قرب حدود بلادهم مع النيجر وبوركينا فاسو.

وتبنت جماعة مرتبطة بالقاعدة الهجومين.