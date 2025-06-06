سلطات أوكرانيا أعلنت عن إصابة 16 شخصا إثر هجمات روسية استهدفت كييف ولفيف ومقاطعات أخرى

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "​أوكرانيا​ تعرضت لهجمات صاروخية واسعة شملت المقاطعات الشرقية ولفيف غربا والعاصمة الأوكرانية ​كييف​". وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن "الهجمات الروسية طالت منشآت بنية تحتية ومبان سكنية ومدنية"، وقالت "تعرض مترو المدينة لأضرار جراء الهجمات الروسية". وأعلنت السلطات في كييف، عن "إصابة 16 شخصا في كييف نتيجة الهجمات الروسية". وكانت قد أفادت وسائل إعلام روسية، عن "هجوم روسي واسع على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات". وذكرت أن "الهجوم استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في كييف و9 مقاطعات أوكرانية أخرى".

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