نتانياهو شكر ترامب على فرضه عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، عن شكره للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ووزير خارجيته ماركو روبيو على فرضهما عقوبات على قاضيات في ​المحكمة الجنائية الدولية​.

وقال "لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".

وكانت قد فرضت سلطات أميركا عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بأميركا وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في ​غزة​.

وسيُحظر على القضاة، وهن أربع نساء، دخول الولايات المتحدة؛ كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.