شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان تاريخ من العنف ومحاولات هدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تمثل نموذجًا صريحًا للجماعات التي تتستر بالدين لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن تاريخ الجماعة منذ تأسيسها يكشف عن ارتباطها المباشر بالعنف والتخريب واستهداف مؤسسات الدولة.

وأوضح النجار أن الجماعة مارست الإرهاب بأشكاله المختلفة على مدار عقود، من اغتيالات وتفجيرات ومحاولات فوضى، واستمرت في ذلك بعد ثورة 30 يونيو، من خلال دعم التنظيمات المسلحة وتأسيس لجان نوعية مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء.

وأشار إلى أن الإخوان لم تتوقف عند حدود العنف المادي، بل انتقلت إلى استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر الشائعات وتزييف الحقائق، في محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها، خاصة في الملفات الاقتصادية وحقوق الإنسان.

وشدد النجار على أن الجماعة تسعى إلى ضرب الروح المعنوية للمواطنين، وبث الفتنة والانقسام، من خلال ترويجها لأكاذيب مدروسة تستهدف ثقة الناس في قيادتهم، وهو ما يتطلب وعيًا شعبيًا ويقظة مجتمعية.

وأكد أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بطبيعة هذه الحرب الإعلامية والنفسية، ويدرك أن ما تنشره الجماعة ما هو إلا محاولات يائسة لاستعادة نفوذ مفقود، مشددًا على أهمية استمرار الإعلام الوطني في فضح تلك المخططات، وتقديم الصورة الحقيقية للواقع المصري أمام الداخل والخارج.