ميقاتي: نتمنى أن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان

تمنى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ لجميع ال​لبنان​يين "عيدا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وآخر فصوله الغارات الليلية على الضاحية الجنوبية ومناطق اخرى". كلام ميقاتي جاء بدا أن أدى صلاة عيد الاضحى المبارك في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس. ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي استهدف مبان سكنية في ​​الضاحية الجنوبية لبيروت​​ عبر أكثر من 20 غارة نفذتها طائرات حربية ومسيّرة. وكانت قد نددت الدولة والقوى السياسية في لبنان بالتصعيد الإسرائيلي عبر شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعرب رئيس الجمهورية ​​​​​جوزاف عون​​​​​ عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​"، وقال "هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها. وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".

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