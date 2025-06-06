في صحف اليوم: ملف إعادة الاعمار سوف يتحرك بعد عيد الاضحى

نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر سياسية مطلعة في كلام رئيس الحكومة ​نواف سلام​ الأخير "عودة إلى الواقعية"، بعد الاقرار بأن لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج إلى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر الصحيفة إلى أنّ "ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق، و75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي".

وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فإن تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7 آلاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي، وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار.