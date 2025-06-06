إسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخا مضادة للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة إسرائيلية أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.

ونقلت صحيفة "إل باييس" اليومية عن مصادر حكومية قولها إن قيمة العقد المذكور الأربعاء بلغت 287,5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الاسبانية لوكالة فرانس برس "بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية"، مؤكدة أن الوزارة تعمل على "إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية".

المصدر : التلفزيون العربي