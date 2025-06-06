شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على من شملهم اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على الشروط والضوابط التى من شأنها استحقاق المعاش والتعويضات التى قد يحصل عليها المؤمن عليه من الموظفين والعاملين وكل الفئات الخاضعة لأحكام القانون، وتفاصيل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

جاءت المادة "19" من القانون بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:

1 - بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا وهم العاملين لدى الغير:

- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع "12%" من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.

- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع "9%" من أجره شهريا.

2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا وهم أصحاب الأعمال والعاملين المصريين فى الخارج، بواقع "21%" من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3 - بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا "العمالة غير المنتظمة":

(أ) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع "9%" من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع "12%" من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة "1%" وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.