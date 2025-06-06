شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شؤون الإرهاب: الإخوان تحاول تزييف الوعى الوطنى والتشكيك بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار، الباحث المتخصص فى شؤون الإرهاب، أن جماعة الإخوان تعتمد على أسلوب ممنهج فى تزييف وعى المصريين، من خلال نشر الشائعات حول إنجازات الدولة والتشكيك فى المشروعات القومية الكبرى، وأوضح النجار أن الجماعة تروج لأكاذيب مثل فشل المشروعات القومية أو تفاقم الأزمات الاقتصادية، مستغلة أى ظرف اقتصادى عالمى لتأجيج المشاعر السلبية داخل الشارع المصري.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتركز على التشكيك فى جهود الدولة فى قطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وغيرها، رغم الإشادات الدولية المتكررة بهذه الإنجازات، وأضاف أن الجماعة تعمل عبر لجان إلكترونية على تضخيم أى خطأ طبيعى، أو تضخيم أزمة محلية لتبدو وكأنها انهيار عام، بهدف كسر الروح الوطنية والنيل من ثقة المواطنين فى القيادة السياسية.

وشدد النجار، على ضرورة مواجهة هذه الحملات بالشواهد الميدانية، والانفتاح الإعلامى القائم على توضيح الحقائق بالأرقام، مؤكدًا أن الجبهة الداخلية القوية والمتماسكة هى الضمانة الحقيقية لإفشال تلك المخططات.